Colpo in trasferta per la Folgore. Vittoria importante in casa del Castelbuono

del 2021-10-10

Ritorna alla vittoria la Folgore, alla prima con il suo nuovo tecnico Totò Brucculeri. Una vittoria a Castelbuono, su un terreno di gioco molto difficile dove i locali hanno finito la gara in nove uomini. I gol della vittoria sono arrivati nei primi minuti di gioco: al terzo con Gianni Corso, bravo ad incunearsi in area e a trovare l'angolo basso della porta avversaria e, al 12' con il raddoppio di Rustico, lesto a ribattere in rete una bella azione folgorina.

La squadra, nonostante le partenze di Rallo e Campisi, ha stretto i denti combattendo su ogni pallone e sfiorando in parecchie occasioni la terza rete.

Una vittoria salutare in attesa che arrivino alcuni importanti rinforzi visto che qualche altro atleta per motivi di orario di allenamenti potrebbe lasciare la squadra. Sicuramente soddisfatto l'allenatore Totó Brucculeri chiamato a dare anche carattere alla squadra.