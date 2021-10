Selinunte, uomo ubriaco danneggia auto lanciando pietre. Carabinieri intervengono per bloccarlo

del 2021-10-10

Un turista inglese ubriaco a Marinella di Selinunte ha danneggiato con delle pietre alcune autovetture parcheggiate nella via Marco Polo. Sul posto sono arrivati i Carabinieri che, con non poca fatica, lo hanno immobilizzato dovendo ricorrere all’uso dello spray al peperoncino per consentire agli operatori del 118 di portarlo in ospedale.

Tra le auto danneggiate una Toyota di un vigile del fuoco con il vetro distrutto, mentre altre auto hanno riportato danni agli sportelli. Un Carabiniere invece ha subito gli effetti dello spray al peperoncino che inizialmente aveva utilizzato per bloccare l’uomo di grossa corporatura.