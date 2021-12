La comunità parrocchiale di Santa Ninfa festeggia il 21° anniversario dell'ordinazione presbiterale del Parroco

di: Comunicato Stampa - del 2021-12-27

Con una celebrazione eucaristica, presieduta da Don Vincenzo Aloisi, la comunità parrocchiale e il consiglio pastorale hanno ringraziato il Signore per il 21° anniversario dell’Ordinazione Sacerdotale del proprio Parroco che, dal momento della sua venuta a Santa Ninfa, ha ridato slancio alla comunità richiamando tanti parrocchiani, giovani e meno giovani, alla partecipazione attiva, e coinvolgendo quanti, in lui, hanno intravisto un valido punto di riferimento per costruire una comunità aperta e solidale.

Tale importante traguardo raggiunto da don Vincenzo, come è stato sottolineato dal moderatore dell’Assemblea Pastorale, “ci fa sentire oltremodo felici per lui, per questi ventuno anni di sacerdozio, molti dei quali trascorsi come parroco in altre comunità della nostra chiesa locale, nonché nel servizio all’interno del Rinnovamento carismatico cattolico”.

In particolare, apprezzamento è stato espresso per “il suo modo di intendere il sacerdozio ministeriale, visto in una unione vitale e operativa con la comunità dei fedeli al cui servizio esso è destinato, comportandosi in mezzo ad essa “come il Maestro il quale fra gli uomini « non venne ad essere servito, ma a servire e a dar la propria vita per la redenzione della moltitudine» (Mt 20,28)”.

L’augurio che la comunità parrocchiale di Santa Ninfa ha formulato a don Vincenzo è che possa continuare ancora per molti anni ad esercitare il suo ministero presbiterale con lo stesso spirito di sempre, e ad essere guida del cammino parrocchiale, con quel suo modo gioioso di presentare le parole del Vangelo, che rinfrancano il cuore dei fedeli, i quali sono condotti quasi per mano da lui a riconoscere in Cristo Gesù, il nostro unico Signore e Salvatore.