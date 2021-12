Santa Ninfa: Inaugurata struttura di calisthenics al campo sportivo

di: Redazione - del 2021-12-27

Una nuova struttura a disposizione di chi vuole fare attività sportiva. Si tratta di un'area attrezzata di calisthenics ed è stata realizzata, al campo sportivo di contrada Scaldato, con i fondi del bilancio partecipato, la speciale forma di democrazia (cosiddetta «partecipata») che consente a cittadini ed associazioni di proporre progetti ai quali destinare una quota delle risorse pubbliche.

Ad inaugurarla è stato il sindaco Giuseppe Lombardino, con la presenza del parroco, don Vincenzo Aloisi, che ha benedetto la struttura.

«Per i giovani - ha detto Lombardino - è una nuova opportunità per fare sport in modo sano». «Allenarsi all'aria aperta - ha commentato Salvatore Passanante, proponente del progetto - è un ottimo modo per migliorare la respirazione e il benessere di mente e corpo».

Il calisthenics, termine che deriva dall'unione delle parole greche kalós (bello) e sthénos (forza), è un allenamento a corpo libero che usa esclusivamente il peso del corpo per sviluppare il fisico.

«La realizzazione di una struttura di calisthenics - aggiunge Passanante - comporta benefici non solo dal punto di vista sportivo-agonistico, ma anche sociale. Inoltre, incentivando la pratica dell'attività sportiva tra i giovani, aiuta a migliorarare la loro salute psico-fisica».

L'allenamento a corpo libero può essere praticato da tutti, indipendentemente dall'età. Per questa ragione, l'area attrezzata non è solo un luogo per la pratica sportiva, ma anche un punto di aggregazione per le varie generazioni.

La progettazione e la realizzazione della struttura ha anche comportato il recupero e la riqualificazione ambientale di uno spazio, contribuendo così al miglioramento dei luoghi urbani. (Nelle foto, l'inaugurazione della struttura e un'immagine dell'area attrezzata)