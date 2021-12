Giù dalle scale spinto da una donna. Operato il 62enne. Migliorano le sue condizioni

di: Redazione - del 2021-12-27

Era andato per sedare una lite tra vicini di casa, ma una ragazza con una spinta lo ha fatto cadere giù dal parapetto. Adesso lotta tra la vita e la morte.

Protagonista dell’assurda vicenda dai contorni ancora da definire dal punto di vista giudiziario, Antonino Calandrino 62 anni, noto carrozziere in pensione di Castelvetrano, ricoverato a Villa Sofia a Palermo dopo un delicatissimo intervento al cuore.

Intorno alle 23 circa l’uomo è sceso in strada dalla sua abitazione nel piazzale Padre Puglisi, lo slargo sopraelevato alla via Tagliata, attirato dalle grida di una giovane donna che a quanto pare aveva da ridire con un vicino di casa.

Lo stesso Calandrino, temendo che potesse andarci di mezzo anche la sua autovettura parcheggiata nelle vicinanze dove era in corso la forte discussione, si è avvicinato alla ragazza, cercando di calmarla e invitandola a ragionare e a non coinvolgere la sua auto parcheggiata.

A questo punto la giovane, adesso denunciata dai Carabinieri e già nota alle Forze dell’Ordine, avrebbe spinto contro la ringhiera bassa del parapetto l’uomo, che è andato a finire, dopo un volo di qualche metro nella scalinata sottostante.

Sul posto sono arrivati immediatamente gli operatori del 118 che hanno come prima cosa bloccato la fuoriuscita di sangue dal cuoio capelluto, poi la corsa verso l’Ospedale. Lì, lo stesso carrozziere ha cercato di spiegare un po' confusamente l’accaduto mentre il referto “parlava” di politrauma, fratture costali e vertebrali e soprattutto, la cosa più grave, la lesione dell’aorta ascendente, refertata subito dopo la tac, che ha aggravato il quadro clinico dell’uomo, facendo temere il peggio.

È stato pertanto necessario fare intervenire l’elisoccorso che intorno a mezzanotte ha trasferito il ferito al Trauma center Villa Sofia di Palermo, dove ad attenderlo c’era il chirurgo vascolare che lo ha operato. Anche se l’uomo è in prognosi riservata, pare che l’intervento sia andato bene e adesso bisogna attendere il decorso post operatorio.

I carabinieri arrivati sul posto hanno cominciato a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, ascoltando anche pare la stessa ragazza, per capire cosa fosse successo. Di certo, attualmente, c’è solo una denuncia per lesioni nei confronti di questa giovane, di cui non sono state rese note le generalità, ma si sa che è nota alle Forze dell’Ordine.

La notizia è corsa subito sui social e c’è molta indignazione per questo fatto di violenza gratuita che sta mettendo a rischio la vita di un padre di famiglia con l’aggravante per la ragazza dei futili motivi.

Quest’ultima nonostante la giovane età ha già un trascorso nelle aule giudiziarie. La notizia ha comunque scosso l’opinione pubblica che chiede maggiore fermezza.