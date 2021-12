Nuovo Decreto Covid: Ecco tutte le regole

di: Comunicato Stampa - del 2021-12-27

Il Governo ha varato il Decreto Festività, ovvero il nuovo Decreto Covid. Ecco tutte le nuove regole:

-Green Pass

Dal 1° febbraio 2022 la durata del Green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi. Inoltre, con ordinanza del Ministro della salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

- Mascherine

- obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca;

- obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per le competizioni e gli eventi sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;

- obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto.

- Ristoranti e locali al chiuso

Fino alla cessazione dello stato di emergenza, si prevede l’estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione per il consumo anche al banco.

-Eventi, feste, discoteche

Inoltre, è stato stabilito che fino al 31 gennaio 2022 sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto; saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

-Estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato:

- al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra; musei e mostre;

- al chiuso per i centri benessere;

- centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);

-parchi tematici e di divertimento;

- al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia);

- sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.