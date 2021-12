Il Comandante dei Carabinieri di Castelvetrano Calabró per lo scambio di auguri presso il Comune di Salaparuta e Poggioreale

di: Mariano Pace - del 2021-12-25

Graditissima visita nei due centri belicini di Poggioreale e Salaparuta del Capitano dei Carabinieri Pietro Calabrò, comandante della Compagnia Carabinieri di Castelvetrano.

Un “incontro-scambio di auguri” in prossimità delle festività natalizie. A Poggioreale l’Ufficiale, accompagnato dal maresciallo Giovanni Ferraro, comandante della stazione carabinieri di Poggioreale, è stato ricevuto, nel suo ufficio comunale, dal sindaco Girolamo Cangelosi. Il sindaco ha donato al capitano una copia del calendario 2022, realizzato dagli emigrati poggiorealesi nel Texas e una copia del volume: “Poggioreale di Sicilia tra civiltà contadina e odierna società” di Erasmo Vella. Mentre a Salaparuta a fare gli onori di casa è stato il sindaco Vincenzo Drago, in compagnia del vice sindaco Patrizia Santangelo.. Il capitano Calabrò era accompagnato dal vice comandante della stazione carabinieri di Salaparuta Termine. “Grazie alla Benemerita-ha esclamato il sindaco Drago nell’incontro-per il supporto e per la loro presenza costante che con grande spirito di collaborazione, garantisce sicurezza del territorio e dei cittadini”. Il sindaco Drago ha donato al capitano Calabrò un cd su Salaparuta e una ceramica raffigurante la regina Bianca di Navarra, custodita all’interno della chiesa madre di Salaparuta. Mentre il capitano Calabrò ha donato ai due sindaci il calendario dell’Arma dei Carabinieri 2022. Nella foto da sinistra: il vice comandante Termine, il vice sindaco Santangelo, il sindaco Drago, il capitano Calabrò.