Interviene durante un litigio a Castelvetrano. Uomo finisce in Ospedale. È grave

del 2021-12-25

Era andato per sincerarsi che quel litigio tra una ragazza e il fidanzato non avrebbe creato danni allla sua autovettura posteggiata nella sopraelevata di via Tagliata quando improvvisamente C.A , sessantenne lattoniere in pensione, che era intervenuto per sedare gli animi sarebbe stato spinto dalla donna (nota alle Forze dell'Ordine) e, dopo aver divelto una ringhiera parapetto, è finito giù nella strada dopo un volo di qualche mese subendo una lesione aortica. L’uomo è stato trasferito dal primo al pronto soccorso di Castelvetrano e successivamente al Trauma Center di Palermo mediante elisoccorso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che stanno lavorando per ricostruire la dinamica dei fatti e accertare le responsabilità del caso.