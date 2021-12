Salemi, Comune e Iacp di Trapani puntano al Pnrr per la rigenerazione urbana dell'area di via Rocche San Leonardo

di: Comunicato Stampa - del 2021-12-29

Iacp di Trapani e Comune di Salemi insieme per la riqualificazione degli edifici di edilizia residenziale pubblica di via Rocche San Leonardo attraverso i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

La collaborazione tra l'Istituto autonomo case popolari, guidato dal presidente Vincenzo Scontrino, e l'amministrazione comunale di Salemi, con il sindaco Domenico Venuti, ha portato alla presentazione della domanda di finanziamento per il complesso di via Rocche San Leonardo che da anni attende un intervento di rigenerazione urbana.

L'avvio dell'iter per la riqualificazione dei sei lotti dell'area arriva al termine di una interlocuzione tra Iacp e Comune di Salemi: le domande di ammissione al finanziamento sono state messe a punto dal servizio Programmazione e gestione tecnica dell'Istituto, che inoltre ha inserito le opere nel suo Piano triennale.

"Un ottimo esempio di collaborazione tra istituzioni - afferma Venuti -. Da anni, come Amministrazione, sollecitiamo un intervento per la rigenerazione urbana di quell'area: ci siamo battuti in diverse sedi affinché il complesso di via Rocche San Leonardo potesse ottenere le giuste attenzioni da parte delle istituzioni e ora, grazie anche al concreto interesse dimostrato dal presidente Scontrino, insieme abbiamo trovato una possibile via d'uscita da una situazione ormai insostenibile".

Nota stampa Comune Salemi