Protesta dei pescatori di Marinella e l'incontro con gli Assessori Scilla e Falcone

di: Redazione - del 2021-12-30

I pescatori di Marinella sempre più preoccupati per la situazione del porto hanno voluto incontrare l’assessore regionale alla pesca Toni Scilla, e l’assessore alle Infrastrutture Marco Falcone, per avere delle rassicurazioni che questi lavori, che dovrebbero comprendere anche la rimozione di tonnellate di posidonia vengano fatti al più presto per consentire una maggiore riparo alle barche e alla navigabilità dello stesso specchio d’acqua il cui fondale è quasi del tutto insabbiato e ridotto nella sua fruibilità.

C’è stato anche un vivace confronto tra gli stessi pescatori e l’assessore Toni Scilla, che è stato colui che ha perorato e seguito da sempre il finanziamento dei lavori del porto, grazie al Patto del Sud.

L’assessore alle Infrastrutture Marco Falcone che ha parlato lungamento anche con il sindaco Enzo Alfano ha dichiarato: ”Siamo qui perché vogliamo verificare l’andamento dei lavori, con tutte le difficoltà entro 90 giorni saranno completati. Entro il 31 marzo il porto sarà consegnato alla fruizione pubblica, rimane un problema: La posidonia va correttamente portata in discarica per permettere ai pescatori di usufruire del porto.

Una decina di scarichi abusivi-continua Falcone- hanno rallentato maledettamente i lavori con liquami che finivano in mare, per fortuna adesso sono stati collegati correttamente con le fognature. È stata messa in campo la nuova illuminazione che non era mai esistita in questa infrastruttura.

Stavolta riqualifichiamo l’intero porto, liberiamo lo sfiato al nord, in questo momento occupato totalmente dalle alghe. Si tratta di un intervento che non potrà risolvere totalmente il problema delle alghe che verrà solo ridimensionato. Unica soluzione è mettere in campo il nuovo PRG per allungarlo con trasmissione immediata a Roma al Ministero di riferimento con impegno di anni soltanto per la progettazione“ .

”Ritardo che va recuperato -aggiunge l’assessore Scilla- e che è dovuto allo smaltimento delle alghe con necessitá di trovare l’Azienda idonea. Già da oggi dovrebbe arrivare una ditta per fare un sopralluogo e quantificare l’intervento consentendo la liberazione del porto da questo materiale e finire entro marzo tutta la parte strutturale con sistemazione banchina, illuminazione adeguata portando l’escavazione del fondale a 2 metri . Vogliamo restituire a tutta la pesca artigianale di Marinella, questa struttura funzionante.”