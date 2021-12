Maltempo, il Libero Consorzio di Trapani programma interventi in 8 strade provinciali. Ecco quali sono

di: Comunicato Stampa - del 2021-12-28

(ph. gonews.it)

Il Libero Consorzio comunale di Trapani ha programmato degli interventi per il ripristino della viabilità in otto strade provinciali che interessano da vicino il territorio di Salemi e che erano state messe in crisi dall'eccezionale ondata di maltempo delle scorse settimane.

La programmazione dei lavori è stata al centro di un confronto che si è tenuto nei giorni antecedenti al Natale e che ha visto coinvolti i vertici dell'ente e il sindaco di Salemi, Domenico Venuti. La ex Provincia di Trapani e il Comune di Salemi, infatti, già nei giorni successivi al maltempo avevano avviato delle interlocuzioni per la risoluzione dei problemi della viabilità provinciale.

Queste le strade provinciali riguardanti Salemi sulle quali il Libero Consorzio ha programmato degli "interventi urgenti", come comunicato dall'ente: la Sp 8 Paceco-Castelvetrano; la Sp 14 Calatafimi-Castelluzzo-Santa Ninfa; la Sp 29 Trapani-Salemi; la Sp 44 Vita-Domingo-Celso-Inici; la Sp 46 Vita-Provinciale Salemi; la Sp 50 Mazara del Vallo-Salemi; la Sp 69 Sanagia-San Nicola; la Sp 80 Di Settesoldi.

Le risorse utilizzate saranno quelle provenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea, mentre il Libero Consorzio, dopo le interlocuzioni con il Comune, ha deciso di impegnare altri 21.838 euro per il ripristino di alcuni tratti della Sp 29 Trapani-Salemi franati a causa delle piogge.