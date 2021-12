CRI di Castelvetrano: Giuseppe Cardinale confermato Presidente del Comitato

di: Comunicato Stampa - del 2021-12-28

Domenica 12 dicembre, presso la sede del Comitato CRI di Castelvetrano, si sono tenute le votazioni per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Ancora una volta i volontari CRI, nel ruolo di elettorato, attivo e passivo, si sono dimostrati donne ed uomini d'azione.

All'esito delle urne, a conclusione del primo mandato, è stato confermato, quale Presidente del Comitato CRI di Castelvetrano, Giuseppe Cardinale, eletto con i Consiglieri Antonino Alberto Crimi, Eleonora Accardo (entrambi di Castelvetrano), Gianfranco Barraco (Santa Ninfa) e Silvia Gino (Castelvetrano), quest'ultima come Consigliere giovane.

La rielezione del Presidente uscente è espressione della volontà di dare continuità ad un'azione che, negli ultimi 4 anni, ha visto crescere il Comitato CRI di Castelvetrano in modo esponenziale, rendendolo punto di riferimento per tutti i comuni della Valle del Belice, con i suoi 175 volontari, specialisticamente formati per i diversi ruoli ed ambiti di intervento dell'azione CRI; la sua sede ampia, organizzata ed operativa; gli strumenti e le dotazioni per ogni tipo di urgenza; la realizzazione di un vasto parco di mezzi di trasporto, idoneo a consentire qualsiasi genere di spostamento richiesto; la realizzazione di svariate forme di cooperazione e di intervento riguardanti le più diverse esigenze sociali del territorio.

Si ringraziano gli elettori che hanno compreso l’importanza dell'evento, dando ciascuno il proprio contributo affinchè le operazioni di voto si svolgessero in modo fluido e ordinato.

Si ringraziano i Volontari eletti che, sottoponendosi al giudizio del voto, hanno realizzato l'ennesimo atto di servizio, dando prova della serietà della scelta fatta entrando in Croce Rossa e dell’impegno con cui la vivono.

Un grazie particolare ai candidati non eletti perchè, con la loro disponibilità, hanno dimostrato che il Servizio è quello che si svolge in modo disinteressato e senza risparmiare energie. Anche questo, infatti, vuol dire essere Volontario, sentire propria la maglia rossa di CRI, la sua capacità evocativa, i suoi valori e principi.

Un ringraziamento specialissimo a tutti i cittadini dei comuni del Distretto 54 che, con la loro gratitudine, sostegno morale e materiale e la fiducia dimostrata, danno a questo Comitato la spinta giusta a fare sempre meglio.

L'augurio, che si unisce a quello per le Sante Festività in corso, è che il Comitato CRI di Castelvetrano possa essere, ogni giorno di più, certezza, sicurezza, sostegno per la collettività in favore della quale è sorto ed opera giornalmente. Buon Volontariato a tutti.