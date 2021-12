Castelvetrano, uomo tenta il suicidio con un colpo di pistola. Ricoverato in Ospedale

del 2021-12-28

Tenta il suicidio nella sua abitazione sparandosi un colpo di pistola. È successo oggi a Castelvetrano quando un uomo di 58 anni ha provato a togliersi la vita facendo fuoco contro se stesso. L’uomo, G. G., si trova adesso in gravi condizioni presso il reparto di neurorianimazione del Civico di Palermo, dopo essere stato trasportato dapprima presso l’Ospedale di Castelvetrano, dove i medici hanno fatto di tutto per tenerlo in vita.