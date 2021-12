Santa Ninfa: Contributi di fino anno a portatori di handicap e associazioni

di: Redazione - del 2021-12-29

Diecimila euro per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dalle famiglie dei portatori di handicap per le terapie riabilitative nei centri specializzati. Questa la somma impegnata dagli uffici comunali, su indirizzo dell'amministrazione, per ristorare i nuclei familiari che hanno al loro interno un disabile, per il quale sono costretti a sostenere spese non indifferenti per gli spostamenti verso i centri di riabilitazione.

Il Comune nei mesi scorsi aveva pubblicato un bando per raccogliere le domande: 25 quelle accolte. Per queste è previsto un contributo economico a titolo di rimborso parziale delle spese sostenute.

La Giunta municipale ha invece concesso alcuni contributi finanziari ad associazioni operanti nel territorio: nello specifico, sono stati concessi sostegni economici a all'associazione sportiva «Finestrelle bikers» (1.500 euro), alla comunità-alloggio «Casa della fanciulla Li Causi» (1.000 euro), all'associazione culturale «Arias» (1.000 euro), al comitato di Castelvetrano della Croce rossa italiana (500 euro), al gruppo di volontariato «Padre Giacomo Cusmano» (300 euro) e al «Gruppo di volontariato parrocchiale Vincenziano» (300 euro). Per un totale di 4.600 euro.