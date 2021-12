Il ricordo di Raffaele Caravaglios e il racconto di un assoluto talento castelvetranese

di: Salvatore Di Chiara - del 2021-12-30

Il 28 dicembre è stato celebrato l'anniversario della nascita di un maestro delle bande musicali. Unico, inimitabile e vero profeta degli inni, marce e testi. La redazione di Castelvetranonews.it ha approfondito nel 2014 la storia del nostro concittadino Raffaele Caravaglios nato nel 1864 con un articolo sulla sua vita ( clicca qui per leggere l'articolo )

Nelle sue semplici concezioni umane, Caravaglios ha rappresentato il prototipo della perfezione dimostrando sin dalla tenera età una spassionata sfrontatezza per la musica. Un talento in grado di raccogliere eredità pesanti e attestati di stima in qualsiasi parte del mondo.

Nel ricordo di un personaggio importante, illustre e splendida icona in un campo abbastanza difficile, pubblichiamo il primo grande capolavoro suonato all'età di sedici anni. La marcia fu composta nel 1880 e intitolata Bifronte.

La caratteristica particolare è il palindromo. Può essere eseguita partendo dalla conclusione ( leggendo le singole battute da sinistra verso destra), producendo lo stesso effetto sonoro. Si tratta di un canone inverso o Bifronte. Risale al periodo di studi presso il Conservatorio e la “ forma” di marcia utilizzata si deve probabilmente al legame “ genetico” di Caravaglios con la banda.

Scrisse circa 150 opere musicali e collaborò con le musiche alle riprese del film drammatico “ l'Inferno” del 1911 diretto dai registi Padovan, De Liguoro e Bertolini.

Da molti anni, gli appassionati hanno dimostrato riconoscenza nei confronti del compositore, chiedendo il recupero totale delle sue opere originali e la possibile riproposizione dell'intero archivio musicale di Raffaele Caravaglios. Auspichiamo un forte intervento affinché l'immenso patrimonio non venga abbandonato e sia reso accessibile a tutti.