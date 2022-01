“Ancora in tanti non pagano le tasse a CVetrano. Alcuni commercianti hanno pagato. Protezione Civile per strade distrutte da maltempo”. Intervista al Sindaco Alfano

di: Redazione - del 2022-01-02

Lo scorso 29 Dicembre Alessandro Indelicato ha incontrato il Sindaco Alfano per fare un bilancio dell’anno che si appresta a finire. Si parlerà del nuovo hub vaccinale, della situazione delle strade di Castelvetrano e di tanto altro.

Questa la dichiarazione del Sindaco sul centro vaccinale: ”Su insistenza mia, l’hub sarà aperto tutti i giorni. È un centro molto organizzato e io l’ho provato personalmente. Colgo l’occasione per invitare chiunque non l’avesse ancora fatto a vaccinarsi”.

A proposito del depuratore di Selinunte, dice Alfano: ”Abbiamo chiesto l’intervento dell’Ing. Calcara e ritiene che il depuratore non abbia problemi di staticità, aspettiamo la relazione del sopralluogo, per capire quali interventi effettuare”.

In merito alla situazione delle strade di Castelvetrano, prosegue: ”In via Chinnici si stanno facendo dei lavori per attutire la pressione idraulica, bisogna capire le modalità di riduzione della pressione. Per le strade coinvolte dal recente nubifragio, ci saranno a breve degli interventi di riparazione, per quelle che sono totalmente scomparse chiederemo l’intervento della Protezione Civile e ci vorranno degli anni”.

Per quanto riguarda il capitolo tasse, dichiara il Sindaco Alfano: ”Ho denunciato pubblicamente che alcuni chioschi non pagavano le tasse, adesso tanti si sono impegnati a saldare il debito o a chiedere una dilazione. Le chiusure interessano due esercizi commerciali che hanno occupato in maniera reiterata il suolo pubblico senza autorizzazione”.

Aggiunge: ”Sono in tanti ancora a non pagare le tasse. Dopo gli accertamenti potremmo agire con i recuperi coattivi, che fino al 31 Agosto erano bloccati”.

Sulla questione bilancio, afferma: ”Il bilancio è una questione in cui i consiglieri dovrebbero essere chiamati ad un esame fatto per bene. Il bilancio o viene emendato e quindi approvato con gli emendamenti o viene approvato così come è. Al momento un consigliere ha presentato degli emendamenti".

Poi continua: ”Al momento le deleghe sono esercitate con il massimo dell’impegno, non ci sarà un rimpasto, ma siamo alla ricerca di due assessori”.

Sulla questione della scuola Don Bosco di Marinella, dichiara Alfano: ”Finalmente abbiamo avuto l’ok dal Genio Civile che ha chiesto un’integrazione di documenti alla ditta che farà i lavori. Il 7 gennaio cominceranno i lavori e in pochi giorni sarà consegnata l’aula”.

In merito ai contrattisti a Castelvetrano si è passati da 21 a poco più di 40, dice Alfano: ”Confidiamo in un emendamento nell’ambito di un tavolo Regione-Stato che potrebbe portare una stabilizzazione di tutti. Abbiamo individuato il regolamento per arrivare alle assunzioni definitive e all’inizio dell’anno nuovo auspichiamo di poter cominciare ad annoverare gli stabilizzati all’interno del Comune di Castelvetrano”.

Ritornando a parlare di Marinella, prosegue il Primo Cittadino: ”La piazzetta ha avuto un momento di stasi per problemi causati dal nubifragio dell’11 novembre, ma i lavori riprenderanno e entro inizio primavera la porteremo alla fruibilità dei cittadini. Sarà prevista una manutenzione annuale”.

Il teatro Selinus sta ritornando ad avere la sua importanza, ma tanti utenti lamentano l’assenza di caloriferi e impianti di raffreddamento, a tal proposito dichiara: ”Abbiamo avuto un finanziamento per il teatro e abbiamo dovuto operare delle scelte, che sono cadute sulla struttura del teatro. Abbiamo pensato di renderlo fruibile anche ai diversamente abili. Speriamo di attivare altri finanziamenti”.