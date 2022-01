Primo parto a Legnano per una giovane mamma castelvetranese. Gioia per la nascita di Federico

di: Alessandro Indelicato - del 2022-01-01

Quasi come fosse stato ispirato dal conto alla rovescia per il nuovo anno, Federico è venuto al mondo qualche ora dopo la mezzanotte, alle ore 3:26 regalando una gioia enorme ai due giovani genitori: la giovane mamma castelvetranese Chiara Conigliaro e il papà di origini lombarde Angelo.

Una doppia sopresa per la coppia dal momento che il piccolo sarebbe dovuto nascere il 23 Gennaio. È il primo bambino in assoluto nato a Legnano.

"Nonostante il Covid l'ospedale di Legnano, ci raccontano i genitori, ha sempre cercato, sin dalla prima ondata di non privare mai i papà di assistere a questa sconvolgente ed unica esperienza, con tutte le precauzioni del caso.Tampone rapido al papà e tampone molecolare alla mamma. Sembra smielato ma il fatto che sia arrivato il primo dell'anno, in un periodo dove sembra quasi di ripiombare nell'oblio del covid, è come vedere un fantastico spiraglio di luce che però è un privilegio solo tuo, non so come spiegarti. È molto bello."

Chiara molto emozionata ha aggiunto alla nostra Redazione: "Per lui non voglio avere progetti, voglio che sia un bambino felice e che possa vivere la sua vita in totale libertà come mio papà fece con me, voglio che sia libero di fare le sue scelte, voglio solo che sia felice e che diventi un uomo puro e rispettoso."