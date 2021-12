Castelvetrano, niente botti di Capodanno: Sanzioni per i trasgressori fino a 500 euro

di: Redazione - del 2021-12-31

Niente botti di Capodanno a Castelvetrano lo dispone un'ordinanza appena firmata dal sindaco Alfano di concerto con il comandante della polizia municipale Raccuglia, durante una riunione tenutasi stamattina, che stabilisce che Dal 30 dicembre al 6 gennaio, è vietato accendere petardi, botte e artifici pirotecnici sia in luoghi pubblici che privati.

L'utilizzo di tali prodotti, spesso non adeguatamente sottoposto a cautele, anche se di libera vendita, comporta dei pericoli per la pubblica incolumità, nel rispetto dell’ambiente, degli animali d’affezione e soprattutto per evitare le stragi di uccelli che i botti di capodanno procurano, oltre che per il patrimonio storico e Monumentale di Castelvetrano.

Prevista una sanzione amministrativa da 25 a €500 per i trasgressori oltre al sequestro del materiale esplodente. Il provvedimento, come di consueto, è stato trasmesso alla prefettura, al comando della stazione e della compagnia dei carabinieri di Castelvetrano e al commissariato di polizia locale.