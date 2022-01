CVetrano, Carabinieri indagano sul furto di computer in una scuola: 26enne denunciata per ricettazione

di: Comunicato Stampa - del 2022-01-05

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Castelvetrano hanno denunciato una donna di 26 anni originaria di Salemi, con l’accusa di ricettazione. In particolare, nell’ambito delle indagini intraprese a seguito del furto di 9 notebook asportati in un istituto scolastico della zona, i Carabinieri hanno fermato una donna mentre camminava per le strade cittadine con un grosso zaino sulle spalle.

I militari dell’Arma hanno proceduto al controllo per l’atteggiamento sospetto della stessa, tra l’altro già nota agli operanti per reati contro il patrimonio. Nella circostanza, è stato accertato che lo zaino della 26enne conteneva 2 notebook di cui la stessa non era in grado di riferire la provenienza.

I successivi riscontri svolti dai militari dell’Arma hanno confermato che i notebook trovati facevano parte dei nove asportati illecitamente dalla scuola. Per questo motivo, la donna è stata denunciata alla competente Autorità Giudiziaria con l’ipotesi di ricettazione, mentre la refurtiva recuperata è stata riconsegnata all’avente diritto.

Comunictao stampa Comando Provinciale Carabinieri di Trapani.