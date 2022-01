CVetrano, piange Antonino Calandrino, l'uomo spinto giù dalle scale di piazzale Padre Puglisi

di: Redazione - del 2022-01-05

Si è spento al Trauma Center di Palermo Antonino Calandrino, il 62enne castelvetranese caduto da un parapetto nei pressi di piazzale Padre Puglisi la sera di Natale.

Dopo un delicato intervento al cuore, le condizioni dell'uomo erano peggiorate in seguito all'insorgenza di un'ischemia cerebrale ed era entrato in coma. È probabile che venga effettuate l'autopsia per accertare le cause della morte.

In seguito a questi nuovi sviluppi, i Carabinieri di Castelvetrano continueranno a indagare su A.C., la donna che con uno spintone avrebbe causato la caduta dell'uomo.

Antonino Calandrino sarebbe uscito di casa attirato dalle urla di una coppia che stava litigando vicino la sua autovettura. All'invito di allontanarsi dall'auto il carrozziere sarebbe stato spinto giù facendo un volo di circa 4 metri.