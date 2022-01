Castelvetrano, entro stasera tornerà la luce in piazza Matteotti. Alfano: "Basta polemiche sterili"

di: Comunicato Stampa - del 2022-01-03

Sarà ripristinata in giornata l'illuminazione pubblica in Piazza Matteotti e area circostante, che da qualche giorno si trova al buio.

Il Sindaco Enzo Alfano, ha immediatamente coinvolto la direzione competente, che ha assegnato l'ordine di servizio all'impresa incaricata dell'illuminazione pubblica comunale di effettuare i lavori necessari. "C'è stato un guasto transitorio in corrispondenza del circuito illuminazione di Piazza Matteotti. - dichiara l'Assessore Ing.Mistretta - Entro stasera si riattiverà l'illuminazione."

Le festività hanno contribuito a dilatare i giorni di disagio, ma indubbiamente il comune si è attivato in risposta alle esigenze della cittadinanza. "Il nostro compito, a cui non ci sottraiamo, è quello di rispondere alla cittadinanza. - afferma il primo cittadino - Siamo gravati dai vincoli del dissesto, difficoltà pesantissime, che i comuni in buona salute non conoscono. Per questo, ritengo che ne questo, ne altri temi, possano e debbano diventare base per polemiche sterili sui social. Stiamo lavorando per il bene comune."