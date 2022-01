Depuratore di Marinella il crollo è una... ipotesi

di: Redazione - del 2022-01-04

Continua a restare chiusa la strada che porta al depuratore di Marinella di Selinunte per problemi non solo di staticità dello stesso impianto, ma anche dell’attigua strada sterrata della via del Cantone, che porta alla pre Riserva orientata del Belice.

Le alluvioni dello scorso Novembre hanno lasciato il segno e le criticità del depuratore sono aumentate al punto che il sindaco Alfano si è preoccupato, oltre che a chiedere un intervento dell’Assessorato regionale alle Infrastrutture, di invitare la Ditta, che dal 2020 ha la gestione dell’impianto, agli accessi indispensabili.

Lo smottamento della strada ha di fatto limitato l’accesso alla Pre Riserva. Il direttore della stessa Roberto Fiorentino mostra le sue preoccupazioni: ”Mi auguro che si intervenga al più presto per ripristinare la strada, prima che arrivino le vacanze pasquali, che portano l’arrivo di molti turisti. Bisogna che si attivino i giusti canali per trovare i fondi e fare iniziare con celerità i lavori per il ripristino della stessa".

Ritornando al depuratore che da trent’anni non smette mai di fare “cronaca”, si potrebbero scrivere dei libri. “Se dovesse cedere e finire il mare- ha più volte detto il Sindaco- sarebbe una tragedia per la frazione balneare, potremmo chiuderla”.

Resta comunque l’allerta. Il primo cittadino Enzo Alfano sull’argomento rischio crollo aggiunge: ”La situazione ad oggi è quella del campo delle ipotesi, nel senso che abbiamo chiesto l’intervento dell’Ingegnere Calcara, geotecnico tra i migliori in Sicilia. Da un primo esame ritiene che il depuratore non abbia problemi di staticità, ma su questo aspettiamo la sua relazione, frutto anche del sopralluogo che ha fatto insieme ad altri tecnici, quindi al momento il depuratore funziona.

Aspettiamo questa relazione per capire quali interventi fare nell’immediatezza perché si possono chiedere alle autorità pertinenti le finanze per poter fare gli interventi che necessitano, penso al Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico. Se dovessero essere effettuati interventi che riguardano la struttura del depuratore è chiaro che necessiteranno milioni di euro. Si dovrà intervenire su tutto il roccione su cui il depuratore è posto, perché è da lì che lo smottamento avviene.”

La scelta di realizzare lì il depuratore fu il frutto probabilmente di interessi poco chiari. Interventi manutentivi straordinari, come quello del 2017, di circa 85.000 hanno finito solo per mantenere in vita un depuratore e le sue vasche di accumulo in cemento, adesso da ricovero in codice rosso.

A nulla sono valsi gli appelli negli anni degli ambientalisti, interrogazioni varie, la voce grossa di Italia Viva che ha chiesto l’intervento della Regione, nulla, il silenzio continua ad essere imperante.

Si pensa che questo impianto di Marinella dovrebbe essere convertito in stazione di sollevamento dei reflui, con l’adeguamento del depuratore comunale di Castelvetrano. Ma anche su questo chilometri di inchiostro sono stati già consumati.