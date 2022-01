Boom di contagi a Castelvetrano e non solo. Usca in difficoltà e tanti a casa in attesa dei tamponi

del 2022-01-06

Fanno paura gli oltre 500 positivi a Castelvetrano. Un dato che sicuramente è al ribasso se si considera quelli positivi che non si dichiarano, in certi casi per non rimanere “incastrati” in quarantene e tamponi necessari per tornare in Società, contribuendo così all’escalation dei positivi.

I controlli nei locali di Castelvetrano e dintorni sono molto “leggeri” ci fanno sapere tante persone che si sono rivolte alla nostra Redazione e a nessuno viene richiesto il green pass. Giusi aspetta ancora che l’Usca gli dia il responso.

“Se non ottengo il loro responso - ci fa sapere - anche se faccio il tampone da privati non serve a niente perché solo l’Usca è abilitata a rilasciare il green pass che mi consente di riprendere a lavorare”.

L’Usca di Triscina, nonostante il valido supporto della Croce Rossa, è presa d’assalto e sono sempre pochi gli operatori, mentre molti altri temono di perdere il lavoro in attesa di ricevere la negatività del loro stato di salute.

Occorrerebbe un sistema piramidale di gestione del problema, affogato nelle maglie della burocrazia e dei tanti passaggi. L’assessore Filippo Foscari ha chiesto senza esito all’Asp che autorizzasse l’effettuazione di tamponi con modalità drive in di concerto con la Croce Rossa. Il personale medico è limitato e stressato e c’è chi da tempo non prende più ferie e forse nemmeno gli straordinari.

C’è l’altro e serio problema dell’attesa. “Nessuno risponde alle nostre chiamate. Siamo da soli e chiudono la telefonata. Sono chiuso dal 26 dicembre” dichiara ai nostri microfoni Rosalia.