Partono i corsi di formazione a Castelvetrano organizzati dal C.I.P.A.- A.T.

di: Redazione - del 2022-01-07

L’ente C.I.P.A. porta a conoscenza che sono stati finanziati una serie di corsi di formazione, 3 dei quali si svolgeranno a Castelvetrano.

I corsi sono riservati a persone, di età compresa tra i 18 e 65 anni, in possesso della licenza media inferiore, per quanto riguarda i corsi di “addetto al giardinaggio e ort.” e “addetto sistemazioni aree verdi.”; invece, per quanto attiene al corso di “tecnico per l’ambiente”, occorre essere in possesso del diploma di media superiore.

Per quanto concerne le iscrizioni e/o informazioni, ci si può rivolgere al numero 328.47.83.136, oppure, recandosi presso l’istituto “E. Medi” sito in via Tagliavia, chiedendo del prof. Abate, previo appuntamento, nelle ore pomeridiane (16,00 - 20,00).

Verrà riconosciuta una indennità giornaliera di € 4,00 e tutto il materiale didattico.