CVetrano, auto finisce contro una colonnina del gas. Sul posto Vigili del Fuoco e la ditta che si occupa della manutenzione

Grande paura per i residenti di via Savonarola per un incidente autonomo di A.D., classe 1985, che questa mattina intorno alle 7.30 ha preso una buca ed è andato a finire con la sua Fiat Punto, contro una colonnina del gas nei pressi del civico 63.

Il parafango dell'auto è rimasto incastrato nella colonnina dalla quale si è sprigionata un'area di gas. Pare che sia stato lo stesso automobilista a suonare ai campanelli dei residenti per avvertirli del pericolo.

Sul posto, sono subito intervenuti i Vigili del fuoco e la ditta 2i Gas che si occupa della manutenzione.

Per motivi di sicurezza l'area è stata chiusa al traffico dai Vigili del fuoco e Carabinieri.