Fino a mercoledì niente scuola in Sicilia

del 2022-01-08

In classe non si tornerà prima di giovedì. Questo è l'esito della task force di questa mattina tra Regione, sindaci, presidi, rappresentanti degli studenti. Il governo regionale rinvierà la riapertura delle scuole di tre giorni per consentire di verificare tutti gli aspetti organizzativi e mercoledì è prevista un'altra riunione della task force.

In questi tre giorni non si ricorrerà alla dad per un semplice motivo: il calendario scolastico prevede 200 giorni di scuola. In Sicilia, all'inizio, ne erano stati previsti 207.