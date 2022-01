Terza dose di vaccino per nonna Vita, 101 anni, presso l’hub vaccinale di Castelvetrano

del 2022-01-08

Per scegliere di proteggersi con il vaccino anti Covid non è mai troppo tardi. Lo straordinario esempio di nonna Vita Bellina, 101 anni, di Campobello di Mazara, che stamattina si è presentata per la terza dose presso Hub Mocar accompagnata dalla nipote, e puntuale ha aderito alla terza somministrazione.

“Ha dato uno straordinario - dichiara Maurizio Favara coordinatore infermieristico del centro vaccinale - esempio di senso civico e di fiducia nella medicina e nella scienza, mettendo in sicurezza se stessa e chi le vuole bene. Importante è la prenotazione online per evitare assembramenti visto che i prenotati hanno la priorità rispetto a chi si presenta senza”.