CVetrano, iniziati i lavori al manto stradale in via Seggio

di: Redazione - del 2022-01-08

Iniziati i lavori per la riparazione del manto stradale nella centralissima via Seggio che conduce all’area commerciale. A presto la conclusione anche nella via Chinnici. Da ieri le transenne del Comune hanno chiuso la percorrenza in discesa dell'importante arteria per consentire alle maestranze di ripristinare un tratto di fognatura a canaletta, scoppiata a causa della pressione idraulica per l’alluvione dello scorso novembre.

Purtroppo il cambiamento climatico e le forti ed improvvise bombe d’acqua non sono compatibili con fognature ormai superate e inidonee, con piccole canalette collocate sullo strato tufaceo sotto il manto stradale.

Grazie ai fondi della Protezione Civile il Comune, dopo il consueto iter amministrativo, ha disposto con provvedimento di somma urgenza l’inizio dei lavori.

Per l’ennesima volta si dovrà intervenire alla fine della via Del Re, nei pressi del ponte che sorregge la liea ferrata, uno dei punti più critici della città, per gli stessi motivi, quell’insufficienza delle fognature che portano a dei pericolosi avvallamenti o rigonfiamenti del manto stradale, spesso non segnalati, come alla fine dello stesso ponte.

Dopo la sistemazione della via Caduti di Nassiria e della via Ammiraglio Rizzo, si spera che la Via Chinnici, che conduce alla via Campobello possa definitivamente riaprire al pubblico.

L’assessore Stefano Mistretta aggiunge che: ”Già è stato realizzato il pozzetto di sfogo e sono stati ultimati i lavori che hanno portato alla sostituzione di buona parte della fognatura con un grosso raccordo di politilene. Resta il tratto finale ammalorato da completare,una decina di metri ,che porta proprio sotto il ponte.

La detta via-conclude l’assessore -è oggetto di uno studio per trovare la soluzione tecnica definitiva al problema. Sui tempi di intervento ancora non si sa molto".