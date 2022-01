Asp Trapani, vaccinazioni in open day per gli studenti . Ecco orari e punti dove poterlo fare

del 2022-01-09

L’Asp di Trapani, in coerenza con quanto indicato dalla Regione siciliana, in considerazione del rinvio della riapertura delle scuole e per favorire il potenziamento della campagna vaccinale, ha disposto l’open day per tutti gli studenti a partire da oggi, domenica 9 gennaio 2022. L’iniziativa è rivolta agli allievi dalla primaria fino alla scuola secondaria di secondo grado, che possono accedere senza prenotazione ai centri vaccinali e ricevere la loro prima, seconda o terza dose (è di queste ore l’apertura del nuovo target 12-15 anni per la dose booster di richiamo).

Di seguito i punti vaccinali disponibili: Trapani, Hub Cipponeri; Marsala, Campus , Alcamo, Paladangelo. Per il distretto di Castelvetrano è attiva la seguente programmazione vaccinale per gli studenti:

-Castelvetrano, ex MOCAR, tutti i giorni, intera giornata, età 12-18 anni, senza prenotazione -PARTANNA, Palaitria, tutti i giorni, intera giornata, età 12-18 anni, senza prenotazione.

-Ospedale Castelvetrano, dalle 14 alle 20, età 5-11 anni senza prenotazione. Martedì e giovedì dalle 14 alle 20 vaccinazioni in ambiente protetto su prenotazione (max 18 utenti). Nei punti vaccinali elencati è riservata una corsia dedicata agli studenti dai 5 agli 11 anni. Per gli studenti dai 12 ai 17 anni è disponibile il percorso previsto per gli adulti.