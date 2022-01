Contrasto ai reati ambientali: Denunciato 48enne a Castelvetrano

di: Comunicato Stampa - del 2022-01-10

I Carabinieri delle Compagnie di Trapani e Castelvetrano, nei giorni scorsi, hanno condotto mirati servizi di controllo del territorio volti al contrasto dei reati ambientali. A conclusione di tali attività, sono state 3 le persone denunciate alla competente Autorità Giudiziaria, a vario titolo, per le ipotesi di reato di trasporto rifiuti speciali senza autorizzazione, attività di gestione rifiuti non autorizzata e violazione di sigilli.

In particolare, i Carabinieri della Stazione di Paceco, nel transitare in località Verderame di Misiliscemi, hanno notato la presenza di due persone di 38 e 39 anni, entrambe censurate e disoccupate, che si stavano accingendo a scaricare da un furgone una notevole quantità di rifiuti, non pericolosi, costituiti da materiale ferroso, cartaceo e tessile. Inoltre, i militari dell’Arma hanno accertato il reato di violazione dei sigilli in quanto il terreno sul quale si trovavano i due uomini era stato precedentemente sottoposto a sequestro per analoghi episodi. Nella circostanza, sono stati posti sotto sequestro sia i rifiuti che il veicolo utilizzato per il trasporto.

In Castelvetrano, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno fermato ad un posto di controllo un uomo di 48 anni sorpreso alla guida di una moto Ape. Lo stesso trasportava nel cassone molti rifiuti speciali, non pericolosi, costituiti da vari materiali in plastica e legno. Al termine degli accertamenti del caso, è emerso che l’uomo non era in possesso di alcuna autorizzazione al trasporto dei rifiuti. Per tale motivo, i Carabinieri lo hanno denunciato procedendo al sequestro del veicolo e dei rifiuti.

Comunicato stampa Comando Provinciale Carabinieri di Trapani.