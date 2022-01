L’On. Fava interviene dopo la querelle sull’Ospedale di Castelvetrano: “Potenziare la Struttura e l’offerta sanitaria”

del 2022-01-10

Dopo le prese di posizione del Sindaco Alfano e del Comitato Orgoglio in merito all’interrogazione presentata dall’onorevole Fava circa la presunta un’adeguatezza dell’ospedale di Castelvetrano ad ospitare una U.O.S. di emodinamica arrivano le precisazioni da parte dello stesso deputato regionale il quale con una nota ai nostri microfoni a dichiarato che:

"Il nostro intento è sempre stato, e così sarà sempre, quello di lavorare per garantire a tutti i siciliani il massimo accesso alle cure ed alle strutture migliori possibili.

In questo senso non intendiamo alimentare una narrazione che preveda il travaso di risorse da una struttura all’altra ma solo e soltanto il potenziamento dell’offerta sanitaria.

Già in precedenza avevamo, con altro atto ispettivo, invitato la regione ad investimenti nell’ospedale Vittorio Emanuele II e tale richiesta viene ribadita in quest’ultima interrogazione presentata.

Riteniamo vitale, per il territorio trapanese e in generale per la Sicilia, procedere al miglioramento dei servizi non ad una semplice riorganizzazione che avrà, comunque, un saldo neutro.

Abbiamo già garantito al Sindaco di Castelvetrano e per suo tramite ai sindaci del comprensorio ogni fatto a disponibilità per assicurare non solo il non smantellamento di fatto della struttura di Castelvetrano ma il suo potenziamento".