Lettera al Direttore: "Covid: l’altro volto della pandemia"

di: Redazione - del 2022-01-13

Pubblichiamo una lettera al Direttore, giunta in Redazione, da parte della professoressa Maria Pia Parrino, una riflessione su come il Covid non sia soltanto un'emergenza sanitaria, ma anche sociale.

La condizione di precarietà è quella che l’uomo teme di più perché comporta il venir meno di certi punti di riferimento fondamentali per l’esistenza.

Mai come in questo periodo , il termine” emergenza” acquista un significato ampio e variegato che comprende non solo l’ambito prettamente sanitario, ma anche quello socio-culturale, etico ed economico . La paura del contagio e della malattia scardina dalle fondamenta l’assetto della società, minando le relazioni, i rapporti basati sulla fiducia, creando orientamenti ideologici diversi che, inevitabilmente , tendono ad estremizzarsi.

Il virus è diventato un alibi per attaccare, per stigmatizzare, marchiare e giudicare. L’umanità si sta dividendo in due categorie: i bravi, i giusti che non sono stati contagiati e i cattivi, gli incauti che sono venuti a contatto col virus a cui manca poco che si affibbi l’onta della “lettera scarlatta” o della più tristemente famosa “ stella di David”.

Il giudizio sociale, dunque, grava sulle vittime che, a loro volta, avvertono un senso di colpa e di vergogna che le porta a nascondersi o a minimizzare la situazione. Ancora una volta si mette in atto lo stigma sociale che riconduce la malattia da contagio alla sporcizia e alla bruttura , ripresentandosi dopo secoli il quadro della peste già sapientemente descritto da Tucidide nell’antica Grecia o da Manzoni in tempi più recenti.

Le città si svuotano, nelle strade i pochi passanti incrociano gli sguardi diffidenti e paurosi, il vicino potrebbe esserti nemico, come chi , fino a poco tempo fa, era il più intimo amico o, addirittura, tuo fratello . I bambini non godono più della gioia di giocare assieme, agli anziani viene ingiustamente sottratto il piacere di godere degli affetti familiari.

Non è più solo un’emergenza sanitaria che, ci si augura, prima o poi, è destinata a finire; si tratta di un’emergenza ben più grave, difficile a risanarsi, quella che riguarda i rapporti umani, le relazioni sociali, il mondo della scuola e della cultura già profondamente provati.

Passerà del tempo prima che la vicinanza con l’altro non costituirà un pericolo per la nostra salute, prima che un semplice gesto, quale la stretta di mano tornerà ad essere il primo e spontaneo segnale di contatto tra gli esseri umani; passerà del tempo prima che la paura e la diffidenza lasceranno il posto alla fiducia e alla sincerità.

Il virus sta facendo riemergere, in tutta la sua veemenza, la verità presente nel concetto di “homo homini lupus” che si è sempre insidiato nei momenti più bui della storia dell’umanità.

Ma sta a noi, appellandoci al senso più profondo di “humanitas”, ricostruire quei rapporti di solidarietà, di lealtà, di fiducia verso il prossimo così violentemente messi alla prova in quest’ultimo periodo perché, come sosteneva Seneca, tutti noi che viviamo sotto lo stesso cielo siamo “ compagni di vita” e tutti vulnerabili di fronte al mutare della sorte.

Maria Pia Parrino