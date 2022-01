CVetrano, pubblicato avviso per affidamento incarico a titolo gratuito nei Servizi Tecnici a personale in quiescenza

di: Redazione - del 2022-01-11

Il Comune di Castelvetrano, vista l'assenza di personale e i pensionamenti e alla luce dell’impossibilità di assumere a causa della situazione post dissesto finanziario, ha diffuso un avviso pubblico volto ad acquisire una manifestazione di interesse per l’affidamento di un incarico di collaborazione a titolo gratuito per attività di supporto dei Servizi Tecnici rivolto al personale in quiescenza che abbia maturato esperienza professionale compatibile con il profilo da ricoprire.

Allegati

Gli interessati possono presentare la propria candidatura tramite il modello allegato. Alla domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, il candidato deve allegare:

1. copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità

2. curriculum vitae, in formato europeo e contenente gli elementi necessari per l’attribuzione dell’incarico.

Le domande devono pervenire, pena esclusione, entro il 28.01.2022 alle ore 13,00 nei seguenti modi:

- tramite posta elettronica all’indirizzo [email protected];

- consegna diretta al protocollo generale;

- spedita a mezzo raccomandata A.R..