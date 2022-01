Alfano amareggiato dopo la bocciatura del Dup in Consiglio: "Il mancato buon senso porterà disagi e costi"

di: Redazione - del 2022-01-13

Abbiamo raccontato della mancata approvazione del Dup (Documento unico di programmazione) da parte del Consiglio Comunale di Castelvetrano. Una bocciatura che fa male al Comune che adesso vedrà arrivare ancora una volta un Commissario che guiderà il Consiglio all'approvazione che dovrà avvenire entro un certo termine, salvo lo scigliomento.

Della mancata approvazione ne abbiamo parlato con il Sindaco Enzo Alfano, il quale, amareggiato per i risultato, ai nostri microfoni ha dichiarato:

"Da parte dell'opposizione questo creerà non pochi disagi all'attività amministrativa in termini di tempo e di opportunità che potevano essere colte. È mancato il buon senso e questo graverà in termini di costi. Tra l'altro veniva fuori dal colleggio dei revisori un'indicazione: Quando un dup non lo si condivide, lo si implementa.

Il Consiglio comunale aveva la possibilità di indirizzare e potevano venire fuori con proposte che potevano essere inserite nel Dup 22-24.

Soprattutto dalla Commissione sarebbe dovuto uscire una proposta di implementazione, cosa che non è avvenuta come non è avvenuta neanche all'interno del confronto in Consiglio Comunale".