Incidente sulla SS. 115. Auto finisce fuori strada e si ribalta finendo contro un albero

del 2022-01-13

Un incidente autonomo lungo la S. S. 115 all'altezza di Geolive in direzione Marinella di Selinunte si è verificato questo pomeriggio. Coinvolto nel sinistro stradale un uomo F.D., 67 anni, che, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo dell’auto, una Lancia Ypsilon grigia, che si è ribaltata terminando la corsa contro un albero. L'uomo non ha riportato gravi ferite.

Sul posto i Vigili del Fuoco e io 118. È stata riscontrata sul posto una leggera frenata a significare che magari un ostacolo improvviso potrebbe aver fatto sbandare il conducente. Sul posto fino a tarda sera anche la Polizia Municipale per i rilevi finalizzati a ricostruire la dinamica del sinistro. ll conducente era vigile all’atto dei soccorsi ed è in attesa del responso della tac.