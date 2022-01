Covid e assembramenti sui mezzi di trasporto. Studenti delle scuole superiori castelvetranesi annunciano sciopero per domani

del 2022-01-13

I Licei di Castelvetrano aderiscono allo sciopero nazionale proclamato per domani. Il motivo dello sciopero riconducibile alla scelta del governo di far procedere le lezioni in presenza che porta sovraffollamento nei mezzi di trasporto pubblici in una situazione che vede un elevato numero di casi a Castelvetrano. In segno di protesta gli alunni domani resteranno tutti a casa senza alcuna forma di protesta in strada o davanti le scuole per evitare assembramenti.