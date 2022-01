Santa Ninfa: Da lunedì 17 gennaio didattica a distanza nelle scuole, lo ha deciso il Sindaco

di: Redazione - del 2022-01-15

Il sindaco Giuseppe Lombardino (nella foto) ha firmato a malincuore il provvedimento che dispone la didattica a distanza nelle scuole di ogni ordine e grado da lunedì 17 a mercoledì 26 gennaio. Lombardino, nei giorni scorsi, rispettando le disposizioni del governo nazionale e l'orientamento della Regione, non aveva stabilito limitazioni per il rientro in classe.

Il passaggio dei comuni della provincia di Trapani in zona arancione ha però improvvisamente cambiato lo scenario.

Ieri pomeriggio Lombardino, considerata la situazione epidemiologica e l'andamento del numero dei contagi, ha quindi chiesto all'Asp di Trapani un parere sulla eventuale sospensione delle attività didattiche in presenza. L'Asp, in serata, si è espressa per l'adozione della didattica a distanza. Per questa ragione il sindaco ha deciso per la Dad in tutte le scuole cittadine da lunedì 17 a mercoledì 26 gennaio. Si tratta, quindi, di una decisione temporanea.

«È fondamentale - ha precisato ieri sera Lombardino durante una seduta del Consiglio comunale - che la didattica si svolga in classe e che le scuole siano aperte per ridurre le diseguaglianze ed evitare fenomeni di marginalizzazione sociale e ritardi nell'apprendimento, ma di fronte alla nota del Dipartimento prevenzione dell'Asp, che valuta essere in incremento gli attuali indici di incidenza e diffusività della variante Omicron, non ho potuto fare a meno che disporre, per i prossimi dieci giorni, la didattica a distanza.

Voglio comunque ringraziare - ha concluso Lombardino - i dirigenti, gli insegnanti e il personale delle scuole per il grande impegno che stanno mettendo per garantire condizioni di sicurezza per la comunità scolastica tutta».