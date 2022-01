Santa Ninfa: Il Consiglio comunale ha ricordato il terremoto del 15 gennaio 1968

di: Redazione - del 2022-01-15

Il Consiglio comunale di Santa Ninfa ha ricordato, ieri sera, in una seduta commemorativa, il devastante terremoto che cinquantaquattro anni fa (il 15 gennaio 1968) sconvolse la Valle del Belice. Oltre al ricordo delle vittime di quel sisma, è stato rievocato il grande sforzo profuso dalle popolazioni e dagli amministratori dell'epoca.

Lo ha sottolineato per primo Lorenzo Truglio, il quale ha parlato di «una comunità laboriosa che ha saputo entrare nella modernità, diversamente da altre che oggi scontano una certa arretratezza. Ciò è stato possibile - ha aggiunto il consigliere di minoranza - per gli sforzi dei nostri nonni e dei nostri padri, e ovviamente per la capacità di chi guidò quel processo di ricostruzione».

Truglio ha poi fatto un parallelismo tra quella devastazione e la pandemia attuale: «Oggi è come allora; avremo danni dal punto di vista sociale e culturale e le giovani generazioni ne pagheranno il prezzo maggiore. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza ci mette a disposizione una grande massa di risorse economiche da utilizzare. Chi amministra, chi amministrerà, dovrà assumersi la responsabilità di una nuova ricostruzione».

Il sindaco Giuseppe Lombardino ha invece voluto evidenziare l'aiuto dello Stato: «Non sono tra coloro che dicono che lo Stato non ha fatto nulla per il Belice. Magari ci sono stati dei ritardi, questo sì, ma senza l'aiuto dello Stato non ci saremmo risollevati, non avremmo potuto ricostruire le case».

Lombardino ha ricordato lo scatto d'orgoglio della popolazione locale all'indomani del sisma e la capacità della comunità locale di diventare padrona del proprio destino grazie all'ingegno e alla laboriosità.

Per il presidente del Consiglio comunale Carlo Ferreri, infine, la commemorazione «non è l'occasione per lamentarsi, ma per ricordare ciò che è stato, per ricordare che le istituzioni civili e religiose del tempo fecero la loro parte nel rispetto dei rispettivi ruoli. Oggi - ha aggiunto - ci troviamo a vivere, come allora, un periodo di grande difficoltà. È un momento, questo, nel quale dobbiamo unire le forze e gettare le basi per una nuova ripartenza». (Nella foto d'archivio, una seduta del Consiglio comunale)