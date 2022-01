Il lettore scrive: “Palo illuminazione da mettere in sicurezza dentro cimitero”

di: Redazione - del 2022-01-15

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un cittadino, il quale ci comunica che ha messo in sicurezza, adagiandolo per terra, un palo dell'illuminazione all'interno del cimitero nuovo che era in condizioni di preccaia stabilità e prossimo alla caduta con il rischio di cadere addosso a qualche passante.

Il palo si trova attualmente ancora a terra, in attesa di un intervento di messa in sicurezza anche per la parte elettrica.

Non si esclude che a causare la perdita di stabilità del palo sia stata qualche automobile che di tanto in tanto, senza alcuna autorizzazione, entra al cimitero.