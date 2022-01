di: Redazione - del 2022-01-14

In via Vittorio Emanuele, angolo via Gioberti è stato danneggiato il distributore di bibite a colpi di mazza, per rubare poche lattine. Sicuramente il servizio di video sorveglianza potrà dare delle indicazioni alle Forze dell Ordine, alle quali il titolare del punto vendita di sarà rivolto dopo il gesto assurdo.

Pare che i ladri abbiano rubato le dosi della Mariujiana legalizzata.