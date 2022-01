Salemi, iniziati i lavori lungo la strada provinciale che porta a Trapani

di: Redazione - del 2022-01-14

Mezzi al lavoro ieri lungo la strada provinciale che da Salemi arriva a Trapani. “Gli interventi - ha dichiarato il Sindaco Venuti - sono stati disposti dalla ex Provincia, con la quale ho avuto un confronto continuo e costante a seguito dell'ondata di maltempo che ha messo in crisi la viabilità provinciale. Quello sulla strada di collegamento con Trapani è uno degli interventi per i quali ho chiesto un impegno al Libero consorzio comunale”.