Salemi, iniziati i lavori sulla statale 188. Soddisfazione del Sindaco Venuti

2022-01-15

Dopo il sopralluogo dello scorso Novembre da parte del Sindaco di Salemi Venuti con l’Anas e con il sottosegretario alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri, sulla Statale 188, sono iniziati i lavori di ripristino del manto stradale. La strada che collega Salemi e Marsala, aveva, infatti, subito numerosi danni a causa del maltempo.

Grande soddisfazione espressa dal Sindaco Venuti, il quale ha dichiarato: "Dopo quelli sulla strada provinciale per Trapani, da qualche giorno sono iniziati anche i lavori per liberare la Statale 188 per Marsala. Le interlocuzioni avute con il Libero consorzio comunale di Trapani e con Anas iniziano a dare i loro frutti.

Confidiamo nel fatto che i cantieri disposti dai due enti possano arrivare al traguardo in tempi rapidi e attendiamo inoltre sviluppi per le richieste di intervento sulle altre strade provinciali per le quali abbiamo chiesto massima attenzione".