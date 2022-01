Da lunedì a Castelvetrano tutte le scuole in Dad. Prevista Ordinanza di Alfano

del 2022-01-15

Per una settimana, a partire da lunedì, tutte le scuole saranno chiuse per dieci giorni e si ritornerà alla didattica a distanza. Il sindaco Alfano così come hanno fatto altri suoi colleghi, su parere dell’Asp vista l’incidenza dei casi di positività in provincia, lunedì con proprio provvedimento ordinerà la chiusura delle scuole.

La stessa decisione di Alfano è stata presa anche dai Sindaci di Petrosino, Partanna, Marsala, Salemi e Trapani.