“Da incoscienti chiedere oggi l’azzeramento di Giunta e dimissioni del Sindaco”. Alfano torna a commentare la bocciatura del Dup

di: Redazione - del 2022-01-19

(ph. Gianni Polizzi)

Domenica scorsa, il Sindaco Alfano è intervenuto durante la trasmissione Spazio libero, condotta da Enzo Carrara, durante la quale era presente anche Marco Campagna consigliere PD.

Questa la dichiarazione di Alfano sulla situazione Covid in città a proposito della bocciatura del Dup in Consiglio:"Il Dup bocciato è una storia che si ripete. C'è stata l'occasione per far venir fuori tutte le indicazioni di indirizzo del Consiglio. Da lì entro 15 giorni si sarebbe visto se l'Amministrazione avrebbe preso in considerazione questi indirizzi. Questo non è avvenuto. Quando ci siamo visti per discutere del Dup erano presenti tutti i componenti del Collegi dei revisori dei conti.

Al momento della votazione Ignazio Maltese ha chiesto una sospensione, che il Presidente del Consiglio ha concesso. Si sono ritirati e non sono più tornati in aula, così il Consiglio è stato rimandato al giorno dopo soltanto per il voto, perché tutto era già stato dibattuto e chiuso. Il secondo giorno mancavano anche due consigliere del M5S.

Il PD, i cui esponenti sono delle persone in gamba, sta perdendo una grande occasione, perché con il Dup avrebbe potuto portare degli atti di indirizzo forti in linea con gli interessi del loro partito. Gli interventi che fa in Consiglio sono oggettivi e mai offensivi e questo è uno dei motivi per cui li abbiamo cercati.

Il 5 agosto scorso ho incontrato tutte le forze politiche ad eccezione di Obiettivo città e ho proposto di mettere da parte il programma del M5S, capire gli obiettivi da raggiungere e individuare le persone che potevano avere le competenze per raggiungerli.

In ultima, a Dicembre, c'è stata una nota scritta dai 12 consiglieri del M5S e mai divulgata indirizzata a tutte le forze politiche e non abbiamo avuto risposta. Quindi, ripeto, rivediamoci attorno ad un tavolo, vediamo quali sono gli obiettivi da cogliere e le persone che possono farlo”.

Continua Alfano: ”Chiedere oggi l’azzeramento di Giunta e le dimissioni del Sindaco è da incoscienti perché gli assessori stanno lavorando e se vogliamo farlo insieme per il bene della città dobbiamo trovarci d’accordo sugli obiettivi da realizzare e poi si possono rivedere le deleghe.

Se oggi io mi dovessi dimettere per motivi non politici per la città ci sarebbe un danno enorme. Devo dire, anche che non c’è stato un aiuto a livello nazionale dal M5S, ma quello che era nelle nostre possibilità l’abbiamo fatto al massimo”.

Conclude: ”Non vedrei male una donna al Quirinale, potrebbe essere un messaggio forte e ce ne sono tante che meriterebbero di ricoprire quel ruolo”.