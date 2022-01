Covid-19 in provincia di Trapani. Oltre mille casi a Castelvetrano. Ecco i dati aggiornati

del 2022-01-18

Ecco i dati aggiornati di COVID-19 registrati in provincia di Trapani secondo il consueto bollettino fornito dall'Asp di oggi 18 Gennaio 2022:

Totale attuali positivi 12965 (ieri erano 12.232) così suddivisi:

Alcamo 1003

Buseto 46

Calatafimi 185

Campobello 445

Castellammare 453

Castelvetrano 1011 (ieri 951)

Custonaci 258

Erice 1038

Favignana 98

Gibellina 91

Marsala 2268

Mazara 1207

Paceco 446

Pantelleria 175

Partanna 318

Petrosino 134

Poggioreale 37

Salaparuta 64

Salemi 218

S Vito 183

Santa Ninfa 160

Trapani 2672

Valderice 437

Vita 18

Totale deceduti 480 (+3); Totale guariti: 26007 (+6);

Ricoverati in Terapia intensiva attuali: 9 (+2); Ricoverati del territorio in Terapia semi-intensiva attuali 16 (/); Ricoverati in degenza ordinaria: 92 (-5); Ricoverati in RSA e Covid Hotel 24 (+2).