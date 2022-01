Anche a Castelvetrano verso la sospensione della Dad. Alfano annuncia Ordinanza dopo la decisione della Regione

del 2022-01-18

Alfano annuncia la sospensione della Dad con una nuova Ordinanza che sarà emessa a breve. Su torna a scuola in presenza. "A seguito dell’abrogazione - ha dichiarato Alfano - dell’Art.2 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia del 7/1/22, su cui poggiava l’Ordinanza Sindacale n.1 del 16/1/2022, andrò in data odierna a revocarne gli effetti eppertanto si dovrà tornare a scuola in presenza" .

Stamane è stata, infatti, pubblicata l’ordinanza n.5 del 18 gennaio 2022, con la quale la Regione Siciliana ha abrogato la precedente norma che consentiva il ricorso alla Dad, a seguito del parere vincolante dell’Asp, nei comuni classificati in zona arancione. Stesso provvedimento è stato già emesso dal Sindaco di Campobello Giuseppe Castiglione il quale ha revocato l’ordinanza n.4 del 15 gennaio 2022