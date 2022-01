Castelvetrano, si ritorna a scuola in presenza, Sindaco Alfano revoca precedente ordinanza

del 2022-01-18

Il sindaco Alfano ha anticipato di poche ore la nuova disposizione regionale del presidente Musumeci relativamente alla scuola in presenza. Questa mattina, infatti, alla luce dei recenti pronunciamenti del Tar Sicilia, ha revocato la sua precedente ordinanza del 16 gennaio che disponeva la didattica a distanza fino al 26 gennaio. Le lezioni ritornano in presenza da domani, mercoledì 19 gennaio, con orario curricolare ordinario.Rimangono valide le autorizzazioni della DDI per gli alunni in isolamento o in quarantena che siano state già richieste dalle famiglie.