Selinunte, protesta dei pescatori: "Bloccheremo i lavori fino a quando non libereranno il fondale dalle alghe"

di: Redazione - del 2022-01-19

È attualmente in corso al porto di Marinella di Selinunte una protesta dei pescatori scatenata dall’impossibilità di uscire in mare con le loro imbarcazioni a causa della massiccia presenza delle alghe sul fondale.

Questa la dichiarazione di alcuni pescatori: “Al momento non ci interessano i lavori alla banchina perché noi non possiamo entrare a uscire dal porto. È più importante liberare il fondale dalle alghe. Stiamo facendo dei danni ingenti alle nostre barche”.

Alcune delle barche sono bloccate tra le alghe da più di un mese.

Poi aggiungono: ”Ieri erano presenti la Capitaneria di Porto, i Carabinieri e la Polizia, ma oggi dove sono? Dov’è il nostro diritto al lavoro? Circa venti giorni fa all’incontro con gli Assessori Scilla e Falcone e l’ingegnere Ricciardi abbiamo chiesto di intervenire immediatamente, ma la ditta ha chiesto la nota di servizio, che è stata concessa il giorno dopo. È da allora che aspettiamo. Per adesso l’urgenza è di liberare uno specchio d’acqua che ci consenta di lavorare e solo dopo occuparsi della banchina”.

Uno dei pescatori è entrato in acqua per dimostrare che la profondità all’entrata del porto sia di circa 50 centimetri, troppo pochi per permettere alle barche di uscire e rientrare.

Concludono: ”Abbiamo parlato con l’Ing. Durante, avvisando che avremmo bloccato i lavori fino alla liberazione di uno specchio d’acqua. Non bisogna più aspettare. La Regione ha dato la sua disponibilità, non bisogna più cercare scuse”.