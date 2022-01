Scuole in Dad a Castelvetrano, Partanna e non solo. Ma il TAR potrebbe riportare tutti in classe

del 2022-01-16

Scuola in dad da domani in molti Comuni della Provincia di Trapani. Ieri Alfano ha annunciato l’emissione dell’ordinanza che prevede la dad per tutte le scuole per una settimana. Nella giornata di oggi anche il Sindaco di Partanna ha emesso l’ordinanza che consegue al parere positivo dell’Asp. Tuttavia la questione potrebbe non essere chiusa e le ordinanze potrebbero annullate dal TAR. Proprio questo è già avvenuto a Siracusa dove il comune di Siracusa ha visto annullata l’ordinanza che prevedeva la dad in quanto la legge nazionale prevede che solo in zona rossa si può attivare la Dad. In zona arancione, seppur a fronte di un parere positivo dell’Asp, il primo cittadino non può attivare la didattica a distanza. Sul tema pubblichiamo la lettera aperta dell’Avv. Vitalba Pellerito: “Scuola in presenza..scuola in assenza..” Io dico “ritorno alla normalità”! Si rincorrono da diversi giorni, e nelle ultime ore specialmente, le voci su un possibile stop alle lezioni in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, essendo Castelvetrano e molti altri comuni della Sicilia in zona arancione.

A tutti ormai è noto che in zona arancione le lezioni in presenza non possono essere sospese, eppure tanti Sindaci nelle ultime ore si sono affannati a firmare ordinanze di sospensione dell’attività didattica in presenza. Lo ha fatto il Sindaco di Siracusa e il ministero dell’istruzione, che certamente non lasciala sua creatura alla volontà del “mal di pancia” di Sindaci in balia di mamme scatenate, ha puntualmente sospeso l’ordinanza (Tar Catania Decreto 32/2002 del 16.01.2022).

Eppure il Sindaco di Siracusa aveva anch’esso acquisito il parere dell’Asp e quindi perché il Tar sospende l’ordinanza? Il Tar lo chiarisce: “c) il Comune di Siracusa è attualmente “zona arancione”;

d) ne consegue che l’ordinanza impugnata viola i parametri normativi appena indicati, che appaiono prevalenti rispetto a quanto disposto con ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1 in data 7 gennaio 2022;

e) la percentuale di contagio nel territorio di Siracusa risulta pari, secondo la nota di riscontro n. 62/DSA in data 12 gennaio 2022 del Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, a 1552 casi per 100.000 abitanti e al riguardo deve osservarsi che tale indice risulta significativamente inferiore rispetto a quanto di recente riscontrato in diversi ambiti regionali”.

E’ evidente quindi che non basta un parere dell’Asp, ma il parere deve fornire dati da cui si evince, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 dell’Ordinanza Regionale del 7 gennaio 2022 “se ci sono circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuto al rischio estremamente elevato di diffusione del virus nella popolazione scolastica”..in parole povere “tasso di contagiosità generale e nello specifico nella popolazione in età scolare, a cui, a parere mio, andrebbe aggiunta anche la percentuale di contagiati nei bambini dell’infanzia e della primaria.

Ho sollecitato da più parti di poter valutare il contenuto di questi “pareri”, per capire se sussistono condizioni tanto drammatiche da giustificare la chiusura delle scuole anche in quelle fasce di età che non hanno mai originato un cluster. Ma, purtroppo, alle ordinanze dei Sindaci di Partanna, Campobello e Mazara non sono allegati!

Orbene, il mio auspicio, supportato dalla giurisprudenza di merito, è che l’Asp, prima di avallare interruzioni del normale svolgimento delle lezioni, chiarisca la situazione epidemiologica per ogni comunità cittadina che ne sollecita il parere, tenendo nella dovuta considerazione anche i dati relativi alla popolazione vaccinata. Solo laddove il tasso di contagio è di gran lunga superiore a quelli riscontrati in altri ambiti regionali può aversi sospensione della didattica in presenza.

Ma stando alle fonti indicate dal Tar (https://coronavirus.gimbe.org/regioni.it-IT.html#Sicilia), nella provincia di Trapani questa incidenza è ben al di sotto di quella altrove riscontrata, anzi è addirittura inferiore all’incidenza verificata a Siracusa..per cui se il Tar Catania oggi ha annullato l’ordinanza del Sindaco di Siracusa, è facile immaginare quali potrebbero essere le sorti delle ordinanze dei Sindaci del trapanese. Ritorniamo alla normalità affinchè la cura alla fine non si riveli peggio della malattia.