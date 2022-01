Dad a Castelvetrano. Alfano firma l’Ordinanza annunciata

del 2022-01-16

Da domani 17 gennaio al 26 gennaio, anche a Castelvetrano, è stata disposta la sospensione delle attività didattiche ed educative in presenza di tutti gli ordini e gradi, nelle scuole pubbliche, private e paritarie. Le dirigenze scolastiche potranno avviare la didattica a distanza, o in presenza a seconda delle esigenze degli studenti disabili e con bisogni educativi speciali. Per i piccoli della fascia di età 0-3 anni, potranno essere svolte le attività dei nido, micronido e sezioni primavera del territorio della città, purchè si limitino gli assembramenti e si indossi le mascherine FPP2